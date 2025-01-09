نصر عبده: قوات الاحتلال انتهكت قرار وقف إطلاق النار مع لبنان أكثر من مرة

قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي نصر عبده، إن دولة الاحتلال لديها عقيدة للسيطرة على المزيد من الأراضي، مشيرًا إلى أن الاحتلال يهدف للسيطرة على المزيد من الأراضي اللبنانية.

وأضاف "عبده"، خلال حواره ببرنامج "مصر كل يوم"، المذاع على فضائية "مصر "، أن قوات الاحتلال انتهكت قرار وقف إطلاق النار مع لبنان، ودخلت إلى مناطق جديدة، وتنفيذ العديد من الضربات الجوية، وهذا يعني أن قرار وقف إطلاق النار ليس معتد به.

ولفت إلى أن لبنان غير قادرة على مواجهة دولة الاحتلال التي تمتلك ترسانة عسكرية كبيرة، مشددًا على ضرورة تنظيم البيت الداخلي في لبنان، حتى يكون هناك دولة بقيادة سياسية تستطيع التصدي لهذا المحتل.