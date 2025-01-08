نصر عبده: أمريكا والغرب يدعمون الاحتلال لإبادة غزة.. فيديو

قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي نصر عبده ، إن دولة الاحتلال تقوم بالقتل والتدمير والخراب في غزة، ولا ينتقد العالم الغربي هذا الأمر، بل بالعكس يُصدر البيانات التي تؤكد على حق دولة الاحتلال في الدفاع عن النفس.

وأضاف "عبده"، خلال حواره ببرنامج "مصر كل يوم"، المذاع على فضائية "مصر"، أن الاحتلال أسقط أكثر من 50 ألف شهيد في قطاع غزة، بالإضافة إلى أكثر من 100 ألف مصاب، خلاف تدمير كل البنية التحتية في قطاع غزة، ونشهد يوميًا أطفال يموتون من البرد والجوع.

ولفت إلى أن الموقف الأمريكي والغربي ليس مُحيرًا، ولكنه موقف ثابت وداعم لدولة الاحتلال التي تقتل وتشرد الأطفال في قطاع غزة بصفة يومية، مشيرًا إلى أن العالم الغربي لم يتحرك تجاه الأطفال الذين يموتون من البرد والجوع.