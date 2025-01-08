نصر عبده: الصمت العالمي تجاه ما يحدث في غزة "مُريب".. فيديو

قال الكاتب الصحفي نصر عبده، المحلل السياسي، إن العالم ودع عام 2024، ولم يُودع الأزمات التي نشأت في هذا العام، متمنيًا أن يكون 2025 عام خير على مصر والمنطقة العربية والعالم أجمع الذي أصبح ضحية الأزمات المتتالية والمتسارعة بشكل مريب.

وأضاف "عبده"، خلال حواره ببرنامج "مصر كل يوم"، المذاع على فضائية "مصر "، أن هناك بعض الدول تصنع الأزمات الدولية، وتُصدر الحروب إلى المنطقة العربية لتحقيق المصالح الخاصة لهذه الدول في المنطقة العربية، موضحًا أن مبعوثي الأمم المتحدة للمنطقة يأتون من أجل تحقيق أهداف الولايات المتحدة في العالم العربي.

وأوضح أن دولة الاحتلال تحتل الأراضي الفلسطينية العربية، ولم تكتف بما يحدث في قطاع غزة، وانتقلت إلى لبنان وسوريا، وطردت الموظفين السوريين من العديد من المباني الحكومية، وهناك تصديق من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على توسيع العمليات العسكرية في الضفة الغربية، في ظل وجود صمت عالمي مريب، وازدواجية في المعايير، وغياب في العدالة الدولية.