كأس السوبر الإسباني| برشلونة يتقدم على أتلتيك بلباو في الشوط الأول.. فيديو

تقدم فريق برشلونة على نظيره أتلتيك بلباو بهدف للا شيء، خلال الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب استاد الجوهرة المشعة في إطار منافسات دور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني.

افتتح بابلو جافي التسجيل في الدقيقة 17، بعدما حول عرضية زميله أليخاندرو بالدي في شباك أتلتيك بلباو داخل منطقة الجزاء، ليضع برشلونة في المقدمة مبكرًا.

مباراة برشلونة ضد أتلتيك بلباو

استمر الفريق الكتالوني في الاستحواذ على الكرة، باحثًا عن مضاعفة النتيجة، في ظل انحصار اللعب في منطقة وسط الملعب.

وحاول أتلتيك بلباو تعديل النتيجة في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، لكن باءت محاولاته بالفشل، لينتهي الشوط الأول بتقدم برشلونة 1-0.

تقام بطولة كأس السوبر الإسباني 2025 في السعودية للمرة الخامسة على التوالي، بمشاركة 4 من أبرز الأندية الإسبانية، وهي: برشلونة وصيف الدوري الإسباني في الموسم الماضي، أتلتيك بلباو حامل لقب كأس ملك إسبانيا، ريال مدريد حامل لقب الدوري الإسباني، وريال مايوركا وصيف كأس ملك إسبانيا.

يلتقي المتأهل من نصف النهائي بين برشلونة وأتلتيك بلباو، الفائز من مواجهة ريال مدريد وريال مايوركا، في نهائي كأس السوبر الإسباني.