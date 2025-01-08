بعد تسلمه التكريم من وزير الثقافة في منزله.. محمد منير: سعادتي كبيرة بالجائزة

قام الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، بزيارة الفنان الكبير محمد منير في منزله لتسليمه تكريم "يوم الثقافة المصرية" في لفتة تحمل معاني التقدير والوفاء لرموز الفن والثقافة المصرية.

جاءت الزيارة بعد أن تعذّر حضور "الكينج" للاحتفالية التي أقيمت اليوم في دار الأوبرا المصرية بسبب ظروفه الصحية.

وأعرب الوزير خلال اللقاء عن امتنانه الشخصي وامتنان مصر كلها لفن وإبداع محمد منير، قائلاً: "لقد رسمت بصمات لا تُنسى في عالم الفن، وكان من واجبنا أن نحرص على منحك هذا التكريم المميز، الذي يُعد أقل تقدير لما قدمته من عطاءات خالدة لوطنك".

كما نقل الوزير تحية الملايين من عشاق منير الذين يعتبرونه رمزًا وطنيًا مميزًا ومصدر فخر للهوية المصرية.

نشر محمد منير صورته مع وزير الثقافة أثناء تسليمه تكريمه في منزله وعلق: "تشرفت اليوم بزيارة الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير ثقافة مصر في منزلي، كم أنا فخور بهذه الزيارة التي حملت بكل تفاصيلها المحبة والتقدير الكبيرين، وأعلن بكل فخر واعتزاز سعادتي الكبيرة بالجائزة في يوم الثقافة، اليوم أشعر أنني حصلت على كل الجوائز من بلدي فكنت دائما صناعة مصرية، أدام الله مصر".

الاحتفالية الكبرى بيوم الثقافة المصرية

انطلقت اليوم النسخة الأولى من "يوم الثقافة المصرية" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحفل كبير في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

شهد الحفل تكريم أكثر من 70 شخصية بارزة ساهمت في ترسيخ الهوية الثقافية والفنية لمصر.

شملت قائمة التكريم عددًا من الرموز الثقافية والفنية الراحلة خلال عام 2024، من بينهم الفنان الكبير حسن يوسف، الفنان مصطفى فهمي، الكاتب والمخرج بشير الديك، الفنان أحمد عدوية، الفنان نبيل الحلفاوي، الشاعر محمد إبراهيم أبو سنة، الفنان القدير صلاح السعدني، والفنان التشكيلي حلمي التوني.

كما امتدت التكريمات لتشمل مجالات متعددة أبرزها: الفنون التشكيلية، السينما، المسرح، الموسيقى، الشعر، الرواية، الترجمة، ثقافة الطفل، بجانب مجالات العلوم الإنسانية مثل الفلسفة، علم النفس، التاريخ، والجغرافيا، مما يعكس شمولية يوم الثقافة المصرية في احتضان كافة أشكال الإبداع.

يوم للهوية والإنجاز

تمثل هذه الاحتفالية فرصة للتأكيد على دور الثقافة في بناء الهوية الوطنية وترسيخ القيم الإبداعية، وجاءت لتكرّم من تركوا بصمة خالدة في مسيرة مصر الثقافية عبر التاريخ.