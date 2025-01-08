أبرزهم أكرم حسني .. نجوم الفن يتوافدون على حفل إطلاق كليب أنغام الجديد "تيجي نسيب"| فيديو

رصدت عدسة البوابة نيوز فعاليات حفل عرض كليب أنغام الجديد "تيجي نسيب" لأول مرة، بحضور أنغام وفريق عمل ألبومها الغنائي الأخير في قاعة عرض سينمائي.

شهد الحفل حضور عدد من نجوم الفن والمشاهير ومن أبرزهم أكرم حسني وحسن الشافعي وأمير طعيمة ولميس الحديدي وغيرهم من النجوم.

كليب أنغام الجديد تيجي نسيب

تعاونت أنغام في ألبومها الأخير مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين، واستطاعت أن تطرب جمهورها بـ 12 أغنية، حيث طرحت في البداية أغنية "وبقالك قلب"، من كلمات أمير طعيمة وتوزيع وميكس وماستر طارق مدكور، ولحن رياض الهمشري الذي رحل عن عالمنا منذ 17 عامًا، ثاني أغنية بعنوان "هو أنت مين" من كلمات هالة الزيات، و لحن محمود خيامي، وتوزيع طارق مدكور.