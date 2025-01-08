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الأربعاء 08 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

حماة الوطن يتلقى العزاء في وفاة الراحل جلال الهريدي.. صور

عزاء الراحل الفريق
عزاء الراحل الفريق جلال الهريدي
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تلقى حزب حماة الوطن، اليوم العزاء في وفاة الراحل الفريق جلال الهريدي، رئيس الحزب، عضو مجلس الشيوخ، ومؤسس سلاح الصاعقة المصرية، بمسجد المشير طنطاوي قاعة السلام.

قدم واجب العزاء المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عمر مروان، مدير مكتب رئيس الجمهورية، والدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، مفتي الديار المصرية الأسبق.

كما شارك في تقديم واجب العزاء، مندوب من رئاسة الجمهورية، ووفد من القوات المسلحة، وعدد من الوزراء، والتنفيذيين، بالإضافة لرؤساء الأحزاب، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

جاء ذلك بعد أن تم تشييع الراحل جلال الهريدي، إلى مثواه الأخير أمس في جنازة عسكرية، شارك فيها العديد من القيادات التنفيذية والحزبية والشعبية.

ووجه قيادات حزب حماة الوطن، الشكر لكل من قدم واجب العزاء في وفاة الراحل الفريق جلال الهريدي.

وأكد حماة الوطن، أن للراحل مسيرة عطاء ستظل خالدة، لما قدمه لخدمة الوطن، حينما كان في القوات المسلحة، وصولا إلى دوره في إثراء الحياة السياسية، من خلال أعضاء الحزب في العديد من المواقع.

أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب الدكتور على جمعة الشئون الدينية والأوقاف الفريق جلال الهريدي المستشار عمر مروان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ مؤسس سلاح الصاعقة مجلسي النواب والشيوخ