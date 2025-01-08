بلينكن: اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة "قريب جدا"

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين بات "قريبًا جًدا"، معرًبا عن أمله في التوصل إلى هذا الاتفاق في الوقت المتبقي لإدارة الرئيس جو بايدن.

وقال بلينكن، خلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة الفرنسية "باريس" أوردته قناة الحرة الأمريكية اليوم الأربعاء: "آمل أن نتمكن من التوصل للاتفاق خلال الجدول الزمني المتبقي لنا"، لكنه أشار أنه بصرف النظر عن موعد حصول الأمر فإن الصفقة ستكون على أساس الخطة التي وضعها بايدن أمام العالم في مايو الماضي.

وبخصوص الوضع في لبنان، أكد بلينكن أن آلية مراقبة وقف إطلاق النار في لبنان "تعمل بشكل جيد"، لافتًا إلى أن الاتفاق لإنهاء القتال في هذا البلد تحقق بمساع أمريكية وفرنسية.

وأعرب بلينكين عن أمله في تحقيق "سلام مستدام" في لبنان، قائلًا: "رأينا بالأمس أن أكثر من ثلث القوات الإسرائيلية انسحبت من لبنان"، معربا عن اعتقاده بأن وقف إطلاق النار يمكن أن يشكل جسرا نحو سلام مستدام.