بنك التنمية الصيني يضخ 255 مليون دولار في سكة حديد كادونا-كانو

وافق بنك التنمية الصيني، على الشريحة الأولى من قرض بقيمة 255 مليون دولار لصالح مشروع السكة الحديدية بين كادونا وكانو في نيجيريا.

جاء ذلك في بيان صادر عن البنك، حيث أشار إلى أن القرض سيوفر دعمًا ماليًا حاسمًا لضمان سير عملية البناء بسلاسة لهذا المشروع الحيوي، وفقًا لصحيفة "ديلي بوست" النيجيرية.

ويُعتبر هذا المشروع جزءًا من قائمة الإنجازات العملية للتعاون التي أُعلن عنها خلال منتدى الحزام والطريق الثالث للتعاون الدولي لعام 2023.

وأفاد البنك بأن المشروع يسير بخطوات ثابتة حتى الآن، مؤكدًا على أنه سيعمل مستقبلًا على التنسيق الوثيق مع الشركاء النيجيريين لضمان الصرف السلس للقروض المتبقية والإدارة الفعالة لما بعد القرض.

ووفقًا لصحيفة ديلي بوست، يمتد مشروع السكة الحديدية بين كادونا وكانو لمسافة 203 كيلومترات، ومن المتوقع أن يوفر رابطًا مباشرًا بين المدينتين بمجرد اكتماله.

في عام 2022، لجأت نيجيريا إلى بنك ستاندرد تشارترد لتمويل خط السكة الحديد كانو-مارادي، الذي سيربط ولايات كانو وجيجاوا وكاتسينا الشمالية، بعد تأخيرات من قبل المقرضين الصينيين، لكن الحكومة تحولت الآن إلى المستثمرين الصينيين مرة أخرى. ووافق المشرعون النيجيريون على قروض ذات صلة بالمشروع بعدة مليارات الدولارات من مقرضين صينيين ودوليين.