أبرزهم ليلى علوي.. نجوم الفن يتوافدون على حفل جوائز ساويرس الثقافية

الأربعاء 08/يناير/2025 - 09:38 م

رصدت عدسة البوابة نيوز توافد عدد من نجوم الفن والمجتمع على حفل توزيع جوائز ساويرس الثقافية في دورتها الـ20، ومن أبرزهم الفنانة ليلى علوي والكاتب الصحفي مجدي الجلاد.

شملت القائمة القصير في كل فرع من الفروع خمسة فائزين على النحو الآتي القائمة القصيرة لأفضل عمل روائي فرع شباب الأدباء وهم دينا علي عن رواية "في صيف 88" عن دار روافد للنشر والتوزيع، وسيد عمر عن رواية "الصبي" عن دار مزيج، ومحمد حمامة عن رواية "الأولى لجيجي" عن دار المحروسة، ومحمد عبد العال عن رواية "أبشاق الغزال" عن دار الكنزي للنشر والتوزيع، وهبة أحمد حسب عن رواية "فريدة وسيدي المظلوم" عن دار المحروسة.

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