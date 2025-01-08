مارسيليا يعين المهدي بن عطية مديرا رياضيا لقيادة مشروعه الجديد

أعلن نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي عن تعيين الدولي المغربي السابق المهدي بن عطية في منصب المدير الرياضي للنادي، في خطوة تهدف إلى تعزيز المشروع الرياضي الطموح الذي يسعى النادي لتنفيذه خلال الفترة المقبلة.

وجاء هذا الإعلان عبر بيان رسمي نشره النادي على موقعه الإلكتروني ومنصة "إكس"، حيث أبدى النادي سعادته بانضمام بنعطية إلى الجهاز الإداري.

𝗟’𝗢𝗹𝘆𝗺𝗽𝗶𝗾𝘂𝗲 𝗱𝗲 𝗠𝗮𝗿𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲 𝗲𝘀𝘁 𝗵𝗲𝘂𝗿𝗲𝘂𝘅 𝗱’𝗮𝗻𝗻𝗼𝗻𝗰𝗲𝗿 𝗹𝗮 𝗻𝗼𝗺𝗶𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲 𝗠𝗲𝗱𝗵𝗶 𝗕𝗲𝗻𝗮𝘁𝗶𝗮 𝗮𝘂 𝗽𝗼𝘀𝘁𝗲 𝗱𝗲 𝗗𝗶𝗿𝗲𝗰𝘁𝗲𝘂𝗿 𝗱𝘂 𝗳𝗼𝗼𝘁𝗯𝗮𝗹𝗹. 🔵⚪️ — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 8, 2025

بدأ بنعطية، الذي سبق له ارتداء قميص مارسيليا في بداية مسيرته الاحترافية، رحلة جديدة مع النادي بعد تجربة مميزة كلاعب في عدد من الأندية الأوروبية الكبرى مثل بايرن ميونخ، يوفنتوس، وروما، ليعود هذه المرة إلى مارسيليا في دور قيادي داخل الإدارة الرياضية.

مسؤوليات بنعطية ودوره في النادي



ووفقًا للبيان الرسمي، سيشرف بنعطية على وضع وتنفيذ السياسة الرياضية للنادي، بدءًا من تطوير مركز التدريب وحتى متابعة الفريق الأول. كما أشار النادي إلى الدور البارز الذي لعبه بنعطية في الانتقالات الصيفية الماضية، حيث كان مستشارًا رياضيًا منذ نوفمبر 2023، مما دفع إدارة النادي إلى منحه الثقة الكاملة وتعيينه في هذا المنصب الحساس.

من المتوقع أن يواصل المدير الرياضي الجديد جهوده لتعزيز صفوف الفريق، ويأتي في مقدمة أولوياته خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية التعاقد مع الموهبة الشابة رضا بلحيان، لاعب هيلاس فيرونا، الذي يُعد ضمن أهداف النادي لتعزيز خط الوسط.

بهذا التعيين، يخطو مارسيليا خطوة كبيرة نحو مشروعه الرياضي طويل الأمد تحت قيادة الرئيس بابلو لونجوريا، والذي يسعى إلى إعادة النادي إلى الواجهة المحلية والأوروبية عبر بناء فريق قوي ومتماسك قادر على المنافسة في جميع البطولات.

وأكد النادي في ختام بيانه أن بنعطية، بفضل خبرته الكبيرة ومشاركته الفعالة في المشروع الرياضي، سيقود السياسة الرياضية للنادي بهدف تحقيق النجاح وإعادة أمجاد الفريق الجنوبي.