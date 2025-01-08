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الأربعاء 08 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

توتنهام يواجه ليفربول بتشكيل متوازن في كأس الرابطة الإنجليزية

سون
سون
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أعلن المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير عن التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة ليفربول في إطار منافسات كأس الرابطة الإنجليزية. 

ظهر التشكيل بتوازن واضح بين العناصر الأساسية واللاعبين الشباب، مع الاعتماد على القائد الكوري الجنوبي سون هيونج مين في قيادة الخط الأمامي.

التشكيل الأساسي لتوتنهام:

حراسة المرمى: كينسكي

خط الدفاع: بيدرو بورو، دراجوسين، جراي، سبنس

خط الوسط: بيسوما، بينتانكور

الهجوم: بيرجفال، كولوسيفسكي، سون، سولانكي

ويجلس على مقاعد البدلاء عدد من اللاعبين الشباب بجانب أصحاب الخبرة، مما يعطي المدرب مرونة كبيرة لإجراء التبديلات حسب سير اللقاء.

الهدف من اللقاء
يسعى توتنهام لتحقيق الفوز والتأهل إلى الدور المقبل من البطولة في ظل رغبة الفريق في المنافسة بقوة على جميع البطولات هذا الموسم، خاصة مع تطور الأداء تحت قيادة مدربه الجديد.

من جهة أخرى، ستكون المباراة اختبارًا صعبًا أمام ليفربول الذي دفع هو الآخر بتشكيل مزيج من لاعبي الخبرة والشباب، مما ينذر بمواجهة قوية ومثيرة بين الفريقين.

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