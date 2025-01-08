المجلس الأعلى للرياضة الإسباني ينصف برشلونة في أزمة أولمو وفيكتور

أصدر المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا قرارًا حاسمًا، اليوم الأربعاء، بمنح الموافقة المؤقتة لتسجيل اللاعبين الإسبانيين داني أولمو وباو فيكتور في قائمة نادي برشلونة، ليصبح بإمكانهما المشاركة في منافسات كأس السوبر الإسباني بشكل قانوني.

جاء القرار بمثابة طوق نجاة لنادي برشلونة، الذي واجه صعوبات عديدة في تسجيل أولمو وفيكتور بسبب بعض المعايير المالية المتعلقة بالميزانية.

وكشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عن صدور بيان رسمي من المجلس الأعلى للرياضة يفيد بمنح موافقة احترازية أو مؤقتة لتسجيل أولمو وفيكتور في قائمة الفريق الكتالوني.

برشلونة واجه رفضًا متكررًا لتسجيل الثنائي داني أولمو وباو فيكتور من جهات مختلفة، بداية من رابطة الدوري الإسباني، مرورًا بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، وصولًا إلى المحكمة التجارية.

أصر النادي الكتالوني على حل أزمة اللاعبين، ما دفعه للجوء إلى المجلس الأعلى للرياضة، الذي تدخل في النهاية وأصدر قراره الحاسم.

أزمة تسجيل أولمو وفيكتور

يعود سبب رفض تسجيل أولمو وفيكتور في البداية إلى عدم قدرة نادي برشلونة على استيفاء بعض المعايير المالية المحددة من رابطة الدوري الإسباني، والتي تتعلق بالميزانية العامة للنادي.

يعتبر قرار المجلس الأعلى للرياضة في غاية الأهمية بالنسبة لنادي برشلونة، حيث يتيح للبلوجرانا الاستفادة من خدمات داني أولمو وباو فيكتور في بطولة كأس السوبر الإسباني.

يواجه برشلونة حاليًا أتلتيك بلباو في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، الذي يقام في المملكة العربية السعودية.