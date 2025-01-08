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الأربعاء 08 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

محمد صلاح يقود ليفربول أمام توتنهام في كأس الرابطة الإنجليزية

محمد صلاح
محمد صلاح
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يستعد فريق ليفربول لمواجهة توتنهام في إطار منافسات  كأس الرابطة الإنجليزية مساء اليوم. 

وأعلن المدير الفني أرني سلوت  عن تشكيل الفريق الذي شهد مزيجًا بين عناصر الخبرة واللاعبين الشباب، في خطوة تعكس استراتيجية المدرب لإراحة بعض العناصر الأساسية والدفع بوجوه جديدة لاكتساب الخبرة.

تشكيل ليفربول الأساسي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: فان دايك، تسيميكاس، برادلي، كونسا

خط الوسط: ماك أليستر، كورتيس جونز، جرافينبيرش

خط الهجوم: محمد صلاح، جوتا، جاكبو

ويجلس على مقاعد البدلاء عدد من الأسماء البارزة، مثل: ألكسندر أرنولد، نونيز، لويس دياز، وروبرتسون، مما يمنح كلوب خيارات متعددة حال تطور المباراة بشكل غير متوقع.

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