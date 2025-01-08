تصادم قطار بضائع مع سيارة ربع نقل في منشأة القناطر

شهدت منطقة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة حادث تصادم قطار بضائع مع سيارة ربع نقل، بعدما ترك سائق السيارة مركبته على شريط السكة الحديد وفر هاربًا.

تفاصيل الواقعة

وقعت الحادثة أثناء محاولة سائق السيارة عبور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور، وعند اقتراب قطار بضائع يحمل رقم 2444 قادمًا من القاهرة، ترك السائق السيارة على القضبان وهرب، مما أسفر عن تصادم القطار بالسيارة.

بلاغ الحادث

تلقي ضباط مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بالحادث، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع التصادم، تبين أن الحادث تسبب في تلفيات بالقطار، منها كسر بـ"ماسورة الجرار"، وتحطم السيارة بالكامل.

تسبب الحادث في تعطيل حركة القطارات لمدة 20 دقيقة، قبل أن تتمكن فرق الطوارئ من إزالة السيارة وإصلاح التلفيات، مما أدى إلى عودة حركة القطارات إلى طبيعتها.

جارٍ البحث عن السائق الهارب وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.