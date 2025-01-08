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الأربعاء 08 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

محافظ الجيزة يراجع كشوف الحضور وانتظام إستقبال المرضى بمستشفى التحرير العام

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
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فاجأ المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أطقم العمل بالنوبتجية المسائية بمستشفى التحرير العام بإمبابة خلال زيارة ليلية لمتابعة سير العمل بالمستشفى وإنتظام إستقبال المرضى وتقديم الرعاية الطبية لهم.  
شملت جولة المحافظ المرور على أقسام الإستقبال والطوارئ والعيادات والعناية المركزة والرعاية المتوسطة والأطفال والحضانات والغسيل الكلوى ومحطات المياه المغذية لها ووحدة النفايات الخطرة.  

خلال الزيارة راجع محافظ الجيزة كشوف الصيانة والأعطال وتسجيل الحالات وحضور الأطقم الطبية للإطمئنان على إنتظام تواجد الأطباء ومعاونيهم بكل قسم، موجهاً مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة بتشكيل لجنة بالتعاون مع إدارة الحماية المدنية لمراجعة أنظمة الحريق بالمستشفى وكذا دعم أنظمة الإضاءة بعدد من الأقسام.

كما وجه المحافظ مدير المديرية بالتنسيق مع اجهزة المحافظة لبحث إحتياجات كافة المستشفيات بنطاق المحافظة من المقاعد الخاصة بإنتظار المرضى و ذويهم وتنفيذ أعمال الصيانة والإحلال لها بالصورة التى تليق بالمواطنين وتراعى إحتياجات الحالات المرضية من المترددين عليها.
وحرص على متابعة جانب من أعمال الصيانة الجارية بالمستشفى مؤكداً إستعداد المحافظة للتعاون فى إنهاء عدد من المراحل العالقة لسرعة إنهاء الأعمال .
كما أستمع المحافظ لأراء المواطنين من المترددين على المستشفى حول الخدمات ومستوى الرعاية المقدمة لهم، ومدى توافر الأطقم الطبية على مدار الساعة.
رافق المحافظ الدكتورة أمل رشدى مدير مديرية الشئون الصحية والأستاذ شفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل.

خلال زيارة مفاجئة لمتابعة سير العمل مستشفي التحرير العام محافظ الجيزة يتابع إنتظام إستقبال المرضى بأقسام المستشفى كشوف الحضور وتسجيل الحالات والأعطال لجنة لمراجعة أنظمة الحماية المدنية وتوفير مقاعد مناسبة للإنتظار فاجئ المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مستشفى التحرير العام بإمبابة