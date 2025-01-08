الإمارات تطلق "الفارس الشهم 3" لدعم تعليم أطفال غزة

أطلقت دولة الإمارات حملة إنسانية جديدة تحمل اسم "الفارس الشهم 3"، تهدف إلى تقديم الدعم التعليمي للأطفال في قطاع غزة، وذلك في ظل الأوضاع الصعبة التي يواجهها القطاع.

وتسعى الحملة إلى توفير المستلزمات الضرورية للطلاب، بما يساهم في تسهيل استمراريتهم في التعليم.

الحملة، التي تأتي كجزء من الجهود الإنسانية المستمرة لدولة الإمارات، تضمنت إرسال دفعات من الحقائب المدرسية، التي تحتوي على الأدوات الأساسية التي يحتاجها الطلبة في دراستهم.

وتشمل هذه الأدوات الدفاتر والأقلام ومستلزمات أخرى تُعَدّ ضرورية لدعم البيئة التعليمية.

وتقود هذه المبادرة مجموعة من المؤسسات الخيرية الإماراتية، من بينها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، وجمعية الشارقة الخيرية.

وتهدف هذه الجهود إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية التي تواجه الأسر الفلسطينية، وإتاحة الفرصة للأطفال للوصول إلى التعليم، باعتباره أداة أساسية لبناء مستقبل أفضل لهم وللمجتمع.