تفاصيل ضبط متهمة بالنصب على المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن التحذير من إحدى السيدات لقيامها بالنصب والاحتيال على المواطنين .

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن تعليق مدعوم بصورتين تضمن التحذير من إحدى السيدات لقيامها بالنصب والإحتيال على المواطنين لحصولها على مبالغ مالية منهم بدعوى توظيفهم بإحدى الجهات الحكومية.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد المعنية بالنشر (إحدى السيدات "لها معلومات جنائية"- مقيمة بمحافظة الدقهلية) وتبين صحة تلك الإدعاءات.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها.. وبمواجهتها اعترفت بمزاولتها نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين بذات الأسلوب وتحصلها على مبالغ مالية من عدد من المواطنين تحت ذات الزعم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.