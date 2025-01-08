وزير الشباب والرياضة يؤدي واجب العزاء في الفريق جلال الهريدي

حضر منذ قليل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لتقديم واجب العزاء في وفاة الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن وعضو مجلس الشيوخ.

وتوفى الفريق جلال الهريدي فجر أمس الثلاثاء، عن عمر ناهز ٩٦ عامًا.

شارك الفقيد الراحل في العديد من الحروب التى خاضتها مصر فى تاريخها المعاصر بداية من العدوان الثلاثى 1956، مروراً بحرب الاستنزاف وصولاً إلى حرب أكتوبر المجيدة ١٩٧٣.

كما يعد أحد الرموز العسكرية المصرية، عبر مسيرة حافلة بالعطاء والتضحية فى خدمة الوطن والقوات المسلحة، تاركاً خلفه ذكريات تُخلد فى سجلات التاريخ العسكرى المصري.