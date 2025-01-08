ضبط المتهمين بفيديو التعدى على قطة في الغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام عدة أشخاص بالتعدى على "قطة" بإستخدام آلة حادة محدثين إصابتها بالغربية وضبط مرتكبى الواقعة .



فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع "التواصل الإجتماعى" متضمنًا قيام عدة أشخاص بالتعدى على "قطة" بإستخدام آلة حادة محدثين إصابتها بالغربية.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة ( 6 أشخاص مقيمين بدائرة قسم شرطة قطور بالغربية ).. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة وتصويرها بقصد المزاح.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.