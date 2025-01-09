مشعل حرائق على المستوى الدولي.. إيلون ماسك يختطف السياسة البريطانية لصالح اليمين المتطرف

مع ٢١١ مليون متابع على منصته للتواصل الاجتماعي، يمارس إيلون ماسك نفوذًا غير عادي قادر على تعطيل الخطاب السياسي على مستوى العالم.. في فجر أول عام ٢٠٢٥، حول ماسك انتباهه إلى بريطانيا، مستخدمًا منصته، إكس (تويتر سابقًا)، لاستهداف الشخصيات السياسية، والترويج لأجندات اليمين المتطرف، وإثارة المناقشات الساخنة في جميع أنحاء البلاد.

استفزازات ماسك

في خطوة مثيرة للجدل، سأل ماسك جمهوره العالمي عما إذا كان "يتعين على أمريكا تحرير شعب بريطانيا من حكومته الاستبدادية". وبينما بدا الأمر في البداية وكأنه سخرية، فإن منشوراته المستمرة التي تهاجم رئيس وزراء حزب العمال كير ستارمر، وتؤيد شخصيات اليمين المتطرف، وتنتقد زعماء بارزين مثل نايجل فاراج تشير إلى خلاف ذلك.

بالنسبة لرئيس الوزراء ستارمر، كانت هجمات ماسك شخصية وسياسية. لقد أجبرت الاتهامات الموجهة لستارمر بتجاهله لقضايا استغلال الأطفال أثناء فترة ولايته كمدعي عام، رئيس الوزراء على تناول هذه الادعاءات خلال مؤتمر صحفي حاسم حول إصلاح هيئة الخدمات الصحية الوطنية. ودافع ستارمر بشدة عن سجله، مستشهدا بالجهود المبذولة لمقاضاة عصابات الاستغلال الجنسي وتقديم إرشادات الإبلاغ الإلزامي عن إساءة معاملة الأطفال.

وهكذا، يجد رئيس الوزراء البريطاني نفسه في قلب خلاف عام متصاعد مع الملياردير إيلون ماسك، مالك منصة التواصل الاجتماعي X. على مدار الأسبوع الماضي، أطلق ماسك وابلًا من الاتهامات الحارقة ضد ستارمر وجيس فيليبس، وزيرة الحماية، متهمًا إياهما بتمكين الأمراض المجتمعية واستخدام لغة تحريضية للتأكيد على نقاطه. وفي حين أثارت تصريحات ماسك إدانة من بعض الأوساط، تجنب ستارمر إشراك ماسك بشكل مباشر بشكل استراتيجى، وهي الخطوة التي تعكس حسابًا أوسع لتجنب مواجهة سياسية ضارة محتملة.

ينبع قرار تجنب المواجهة المباشرة من الرغبة في منع ماسك من الهيمنة على الأجندة السياسية. ومع حرص ستارمر على إعادة تركيز رئاسته للوزراء على أولويات رئيسية مثل التعافي الاقتصادي والخدمات العامة، فإن إشراك ماسك في عداوة بارزة قد يصرف الانتباه عن أهدافه الشاملة.

لاحظ روبرت فورد، أستاذ السياسة في جامعة مانشستر، أن "ماسك لديه فهم مشوه للغاية للسياسة البريطانية، ومع ذلك فهو يمتلك مكبر صوت". لقد عطلت منشورات ماسك، التي غالبًا ما تُنشر في أوقات غريبة، أجندة حزب العمال مرارًا وتكرارًا، مما أدى إلى تعقيد الجهود الرامية إلى معالجة القضايا الملحة.

موقف فاراج

لقد أدى تأييد ماسك للمحرض اليميني المتطرف تومي روبنسون إلى تعقيد السياسة البريطانية بشكل أكبر. أصبح روبنسون، الشخصية المثيرة للانقسام والتي لديها تاريخ من الإدانات الجنائية وخطاب الكراهية، نقطة محورية لنشاط ماسك. ولكن نايجل فاراج، زعيم حزب الإصلاح اليميني في المملكة المتحدة، رفض الاصطفاف إلى جانب مطلب ماسك بالإفراج عن روبنسون من السجن.

وقد دفع هذا الخلاف العلني ماسك إلى التنديد بفاراج باعتباره يفتقر إلى "ما يلزم". وعلى الرغم من التداعيات الواضحة، يعتقد محللون مثل البروفيسور فورد أن رفض فاراج دعم روبنسون قد يعزز صورته بين الناخبين اليمينيين السائدين. وأوضح فورد: "لقد تجنب فاراج روبنسون لسبب وجيه. فالاصطفاف معه من شأنه أن يؤدي إلى تنفير قاعدة محافظة أوسع".

النفوذ الأجنبى

يثير تدخل ماسك أسئلة أوسع نطاقا حول النفوذ الأجنبي في السياسة البريطانية. وحذرت الدكتورة إليزابيث بيرسون، مؤلفة كتاب "بريطانيا المتطرفة"، من أن تصرفات ماسك تعكس "تدخلا أجنبيا في نظامنا"، مما قد يؤدي إلى زعزعة استقرار بيئة سياسية هشة بالفعل.

لقد حير دفاع ماسك عن روبنسون العديد من المراقبين. ومع دعمه المثير للجدل للحركات اليمينية المتطرفة، مثل حزب مرتبط بالنازيين الجدد في ألمانيا، يخاطر ماسك بتنفير الحكومات الأوروبية. انتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤخرا النفوذ المتزايد للحركات الرجعية، وهو شعور يبدو أنه موجه إلى شخصيات مثل ماسك.

ردود أفعال متباينة

بالنسبة للبعض، فإن نشاط ماسك يتماشى مع شخصيته الأوسع نطاقا كملياردير لا يخشى تحدي الأعراف وإثارة الجدل. ومع ذلك، يعتقد ستيفن فيلدينج، أستاذ فخري للتاريخ السياسي في جامعة نوتنجهام، أن تصرفات ماسك موجهة في المقام الأول لجمهوره الأمريكي. وأشار فيلدينج إلى أن "هذا يخدم أتباعه في أمريكا، لكنه يخلق حرائق غير ضرورية على المستوى الدولي".

في بريطانيا، سلط نفوذ ماسك الضوء على تعقيدات دور وسائل التواصل الاجتماعي في السياسة الحديثة. وبينما يتمتع بمدى لا حدود له تقريبًا، فإن سلوكه غير المتوقع وتحالفاته مع شخصيات مثيرة للجدل تثير تساؤلات حول تأثيره الطويل الأمد على الأنظمة الديمقراطية في جميع أنحاء العالم.

يسلط دخول إيلون ماسك إلى السياسة البريطانية الضوء على التحديات المتزايدة التي يفرضها المؤثرون العالميون على تشكيل المناقشات المحلية. وبينما تحاول بريطانيا التعامل مع تداعيات تدخلات ماسك، تظل العواقب الأوسع نطاقا على الاستقرار السياسي والمساءلة الإعلامية غير مؤكدة. وسواء كانت تصرفات ماسك تمثل اهتماما حقيقيا بالسياسة البريطانية أو أداء لجمهوره العالمي، فإن تأثيره لا يمكن إنكاره ومدمر إلى حد كبير.

