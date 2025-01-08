طفرة جديدة في الرعاية الصحية.. افتتاح مستشفى 500 500 لعلاج الأورام رمضان المقبل.. أحمد حسين: نعتمد على التكامل بين التكنولوجيا الحديثة والتشخيص الدقيق

في إطار جهود الدولة المستمرة لتعزيز الرعاية الصحية ومكافحة الأمراض، أعلنت جامعة القاهرة عن افتتاح مستشفى 500 500 لعلاج الأورام في بداية شهر رمضان المقبل، مما يمثل طفرة كبيرة في علاج الأورام في مصر والوطن العربي.



خلال احتفالية عيد العلم الـ19 بجامعة القاهرة، صرح الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، بأن المستشفى سيكون لها دور مهم وكبير في علاج مرضى الأورام. وأشار إلى أن مسؤولي الجامعة يعملون حاليًا على الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بالافتتاح، لضمان جاهزية المستشفى لاستقبال المرضى في الموعد المحدد.



يُعد مستشفى 500 500 (المعهد القومي للأورام الجديد) بمدينة الشيخ زايد مشروعًا طبيًا ضخمًا، حيث تم تصميمه وتنفيذه وفق أحدث المعايير العلمية والهندسية العالمية، حيث تُقام المرحلة الأولى من المستشفى على مساحة 240 ألف متر مربع، ومن المتوقع أن يستقبل المستشفى حوالي 34،000 مريض جديد سنويًا، بالإضافة إلى 350،000 مريض متردد سنويًا، مع تخصيص حوالي 30% من طاقته الإجمالية للأطفال.



من المتوقع أن يسهم المستشفى في تقديم خدمات طبية متقدمة لمرضى الأورام، بالإضافة إلى دوره التعليمي والبحثي، مما يعزز مكانة مصر كمركز رائد في علاج الأورام على مستوى المنطقة.



تعمل جامعة القاهرة على استكمال الفرش والتجهيزات الطبية وغير الطبية، تمهيدًا للتشغيل التجريبي للمستشفى قبل حلول شهر رمضان المبارك، لضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية للمرضى.



قال الدكتور أحمد حسين استشاري جراحة الاورام، لـ(البوابة النيوز) ان علاج الأورام اليوم أصبح يعتمد على التكامل بين التكنولوجيا الحديثة والتشخيص الدقيق، والأورام مرض معقد، وكل حالة تختلف عن الأخرى، لهذا السبب، نعتمد على تقنيات مثل التصوير الإشعاعي المتقدم، والعلاج الإشعاعي الموجه، والعلاج المناعي لاستهداف الورم بأعلى دقة ممكنة، مما يقلل من التأثير على الأنسجة السليمة.





التقنيات الحديثة في علاج الأورام.. تحسين دقة العلاج وتقليل الآثار الجانبية

وأكمل ان وجود تقنيات متطورة في مستشفى مثل 500 500 يعزز فرص نجاح العلاج بشكل كبير، على سبيل المثال، المستشفى مزود بأجهزة العلاج الإشعاعي ذات الدقة العالية، والتي تسمح بتحديد حجم الورم وشكله بدقة فائقة، ومن ثم توجيه الأشعة مباشرة إليه دون التأثير على الأنسجة المحيطة، وهذا يقلل من الآثار الجانبية التي كان يعاني منها المرضى سابقًا.





العلاج المناعي والجيني.. أحدث الابتكارات لعلاج مرضى السرطان

أشار (حسين) الى ان العلاج المناعي والعلاج الجيني هما أبرز التطورات في مجال الأورام، ومستشفى 500 500 يقدم هذه العلاجات وفق أحدث البروتوكولات العالمية، العلاج المناعي يساعد الجهاز المناعي للمريض على التعرف على الخلايا السرطانية والقضاء عليها، بينما العلاج الجيني يعمل على تصحيح التغيرات الجينية التي تؤدي لنمو الورم.





رسالة أمل لمرضى السرطان

ووجه استشاري جراحة الاورام رسالة امل لمرضى السرطان ان السرطان اليوم لم يعد مرضًا بلا علاج بفضل هذه التقنيات المتطورة، أصبحنا قادرين على تحسين جودة حياة المرضى وزيادة معدلات الشفاء، وافتتاح معاهد عظيمة لعلاج الاورام مثل مستشفى 500 500 يمثل أملًا جديدًا لكل مريض سرطان، بفضل ما يقدمه من خدمات متكاملة وعلاج متقدم.