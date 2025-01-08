الحرب المنسية والمدمرة فى السودان.. كارثة إنسانية يتجاهلها العالم: 150 ألف قتيل و11 مليون نازح

الأربعاء 08/يناير/2025 - 09:40 م

في المناظر الطبيعية التي مزقتها الحرب في السودان، حيث أصبح الموت والدمار هو القاعدة، تتكشف مشاهد مروعة يوميًا. إن دفن محمد عبد السلام، وهو عامل بناء معروف باسم "بندوق"، إلى جانب طفل يبلغ من العمر شهرين في مقبرة أحمد شافي بأم درمان، يجسد الواقع القاتم لأمة على حافة الهاوية. كان وزن عبد السلام، الذي تعرض للتعذيب والتجويع في سجن قوات الدعم السريع، انخفض بشدة قبل وفاته، مما جعله رمزًا للمعاناة الإنسانية العميقة في هذه الحرب التي تم تجاهلها.

منذ اندلاع الحرب في أبريل ٢٠٢٣، عانى السودان من دمار غير مسبوق. لقد أدت الحرب إلى مقتل ١٥٠ ألف شخص، ونزوح ١١ مليون شخص، وترك ٢٦ مليون شخص في حاجة ماسة إلى المساعدات.

ومع ذلك، كان رد الفعل الدولي خافتًا بشكل صادم. فقد أعرب الدكتور جمال الطيب محمد، مدير مستشفى النو في أم درمان، عن الغضب واليأس الذي يشعر به العديد من السودانيين. وقال: "لا أعتقد أن المجتمع الدولي يهتم"، مسلطًا الضوء على تدمير ٧٠٪ من المرافق الطبية في البلاد وانهيار إنتاجها الدوائي.



الخسائر الإنسانية



في المستشفيات التي تكافح من أجل العمل، فإن المعاناة ملموسة. لا يرحم إطلاق النار أحدًا صغيرًا كان أو كبيرًا. في مستشفى النو، ترقد غيثا البالغة من العمر ست سنوات مصابة، كما قُتل شقيقها بقصف قوات الدعم السريع. قصص مثل قصتها شائعة بشكل مأساوي.

في غضون ذلك، دفع نقص الغذاء البلاد نحو المجاعة، حيث تأثر بالفعل ٥٠٠ ألف شخص في شمال دارفور. ولا يزال نداء الأمم المتحدة للحصول على مساعدات بقيمة ٢.٧ مليار دولار غير ممول بشكل كافٍ، حيث لم يتلق سوى ٥٧٪ من الأموال اللازمة بحلول نهاية عام ٢٠٢٤.



نسيج الأمة يتفكك



لم يدمر الصراع في السودان بنيته التحتية فحسب، بل أدى أيضًا إلى تعميق أزمته الإنسانية. وقد دفعت هذه الأزمة المبعوث الأمريكي الخاص توم بيرييلو إلى التحذير من انحدار السودان إلى دولة منقسمة أو فاشلة.

في أم درمان، أصبح كبير المتعهدين عابدين ديرما رمزًا قاتمًا للصمود. بعد أن كان يدفن شخصين إلى ثلاثة أشخاص يوميًا، يشرف الآن على ١٥ إلى ٥٠ دفنًا يوميًا. "إن هذه الحرب تقتل الناس بالآلاف، بطرق مختلفة كثيرة"، حسبما قال وهو يقف بين القبور المحفورة حديثًا.

يعكس عمل ديرما الضرورة المروعة لإيجاد الرحمة في الموت. غالبًا ما يتم دفن الأطفال مع البالغين، مما يوفر رفقة رمزية في الحياة الآخرة. وقد توسعت المقبرة نفسها ثلاثة أضعاف، وامتدت إلى مواقف السيارات السابقة وجوانب الطرق.



نظرة قاتمة



لا تظهر الحرب أي علامات على التراجع. أفادت كلية لندن للصحة والطب الاستوائي بزيادة بنسبة ٥٠٪ في معدلات الوفيات في ولاية الخرطوم منذ بدء الحرب، مع عدم تسجيل ٩٠٪ من الوفيات. وعلى الرغم من تجاوز المساعدات الأمريكية ٢ مليار دولار والتزام المملكة المتحدة بزيادة المساعدات، فإن الاستجابة تتضاءل مقارنة بحجم الأزمة.

إن حرب السودان مأساة ذات أبعاد ملحمية تم تهميشها إلى هامش الاهتمام العالمي. ومع استمرار قصف القذائف وتشديد الجوع قبضته، فإن تقاعس المجتمع الدولي يحتاج إلى مجلدات. وعلى حد تعبير الدكتور محمد، "إن الفقراء والضعفاء يخسرون كل شيء. وكل شيء حولنا يتعرض للتدمير".