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الأربعاء 08 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

انخفاض أسعار الكاكاو وسط تقييم المتداولين لإجراءات البورصة للحد من التقلبات

الكاكاو
الكاكاو
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انخفضت أسعار الكاكاو إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع مع إعادة المتداولين تقييم مراكزهم بعد أن اتخذت شركة "إنتركونتيننتال إكستشينج" خطوات لترويض تقلبات السوق.

وانخفض العقد الأكثر نشاطا بنسبة 4.8% في لندن.

وخفضت بورصة إنتركونتيننتال إكستشينج فيوتشرز أوروبا يوم أمس الثلاثاء ما يسمى بمستويات المساءلة للعقد، وهي العتبة التي يتعين على المتداولين عندها الكشف عن مزيد من المعلومات حول مراكزهم.

وتضاعفت عقود الكاكاو الآجلة ثلاث مرات تقريبا العام الماضي، مدفوعة بمخاوف العرض المتجددة، لتصبح واحدة من أفضل السلع أداء.

وأدى الارتفاع إلى زيادة تكلفة الحفاظ على المراكز ودفع المتداولين إلى الانسحاب من السوق، مما أدى إلى كبح السيولة وترك الكاكاو عرضة للتقلبات الكبيرة.

 

الكاكاو السوق أوروبا