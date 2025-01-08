ads
الأربعاء 08 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

وزير الطيران في عزاء الفريق جلال الهريدي

.
.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حضر منذ قليل الفريق  سامح أحمد زكي الحفني وزير الطيران لتقديم واجب العزاء في  الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن وعضو مجلس الشيوخ.

توفي الفريق جلال الهريدي فجر أمس الثلاثاء، عن عمر ناهز 96 عامًا.

شارك الفقيد الراحل في العديد من الحروب التى خاضتها مصر فى تاريخها المعاصر بداية من العدوان الثلاثى 1956، مروراً بحرب الاستنزاف وصولاً إلى حرب أكتوبر المجيدة 1973.

كما يعد أحد الرموز العسكرية المصرية، عبر مسيرة حافلة بالعطاء والتضحية فى خدمة الوطن والقوات المسلحة، تاركاً خلفه ذكريات تُخلد فى سجلات التاريخ العسكرى المصري.

عن عمر ناهز ٩٦ عام ا الفريق جلال هريدي