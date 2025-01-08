متحدث التعليم: نظام البكالوريا المصرية الجديد سينهي على كابوس الثانوية العامة

كشف شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل نظام البكالوريا المصرية الجديد، قائلاً: «سينهي على كابوس الثانوية العامة».

وأوضح في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن نظام البكالوريا هو نظام مبسط وسهل لطلاب الثانوية العامة، فهو أفضل بكثير من النظام العام التقليدي.

وتابع متحدث التعليم: تم تغيير مسمى الأدبي والعلمي من الثانوية العامة في نظام البكالوريا المصرية الجديد، حيث لن يكون هناك تغيير مفاجئ في هذا النظام بسابقه.

وأردف زلطة: منقدرش نجعل مادة البرمجة وعلوم الحاسب مادة أساسية في الصف الأول الثانوي، لأن الطالب سيدرسها لأول مرة، ولم نجعلها أساسية حتى لا يشعر الطالب بعبء جديد عليه، خاصة وأنه لم يدرسها من قبل.

واستطرد شادي زلطة: مقترح نظام البكالوريا الجديد سيتم مناقشته في حوار مجتمعي أولًا، ومن ثم عرضه على طاولة البرلمان المصري من أجل الموافقة النهائية عليه للبدء في تطبيقه على طلاب الصف الأول الثانوي بداية من العام المقبل.

وأوضح زلطة، أن النظام الجديد يشمل دراسة الطالب في الصف الأول الثانوي؛ لعددا من المواد الأساسية التي تدخل في المجموع الكلي، وتشمل مواد التربية الدينية واللغة العربية والتاريخ والرياضيات والعلوم المتكاملة والفلسفة والمنطق واللغة الأجنبية الأولي، بالإضافة إلى مواد خارج المجموع تشمل اللغة الأجنبية الثانية والبرمجة وعلوم الحاسب.

ولفت متحدث التعليم، إلى أن المواد الأساسية لطلاب الصف الثاني الثانوي؛ تتضمن مواد اللغة العربية والتاريخ واللغة الأجنبية الأولي، بالإضافة إلى المواد التخصصية (يختار منها الطالب مادة واحدة) وهي (الطب وعلوم الحياة - الهندسة وعلوم الحساب - الأعمال - الآداب والفنون).

وأضاف أنه بالنسبة لمواد الصف الثالث الثانوي، فإنها تتضمن في المواد الأساسية لجميع التخصصات وتتضمن مادة التربية الدينية، بالإضافة إلى المواد التخصصية (يختار منها الطالب مادة واحدة) وهي (الطب وعلوم الحياة - الهندسة وعلوم الحساب - الأعمال - الآداب والفنون).

وأردف: أن مقترح العمل على نظام البكالوريا الجديد؛ كان مقترح من وزير التعليم محمد عبد اللطيف فور توليه المسئولية في شهر أغسطس الماضي 2024، حيث تم الاستعانة بعدد من الخبراء والأبحاث العلمية، فضلا عن جلسات ونقاشات مطولة مع التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات.

واختتم متحدث التعليم: نظام البكالوريا الجديد إذا تمت الموافقة عليه؛ سيتم تطبيقه على الطلاب المنتقلين من الصف الثالث الإعدادي إلى الصف الأول الثانوي، على أن يستكمل باقي الطلاب في الصف الثاني والثالث الثانوي نظام الثانوية العامة كما هم.

