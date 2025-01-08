بتول الحداد تكشف تفاصيل دورها في "تليجراف" مع أحمد فهمي

تحدثت الفنانة بتول الحداد عن تفاصيل دورها في مسلسل "تليجراف"، والذي تخوض به السباق الرمضاني المقبل لعام 2025، وهو من بطولة الفنانين أحمد فهمي وميرنا نور الدين.

وقالت بتول الحداد في بيان صحفي، عن دورها في المسلسل، إنها تجسد شخصية تدعى "سارة" تعمل في شركة أحمد فهمي وتواجه كل أبطال العمل أحمد فهمي ونجلاء بدر وأحمد ماجد وصفاء الطوخي ويوسف عثمان.

و أوضحت أنها شخصية شريرة ذكية ومختلفة عن كل الأدوار التي قامت بتجسيدها من قبل.

من جهة أخرى، انضمت بتول الحداد إلى أبطال مسلسل "وتقابل حبيب"، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل لعام 2025، وهو من بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي.

مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبد العزيز كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جينيور، بدرية طلبة، إيمان السيد، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي.

وتستعد بتول الحداد لبدء تصوير مسلسل "ضل حيطة" بطولة ياسمين صبري، المقرر عرضه في رمضان المقبل، وهو من بطولة ياسمين صبري، نيقولا معوض، عابد عناني، هاجر الشرنوبي، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، غفران محمد، تأليف محمد سيد بشير، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج مها سليم.

يذكر أن آخر أعمال بتول الحداد مشاركتها في مسلسل "برغم القانون" الذي عرض مؤخرا بطولة إيمان العاصي، محمد القس، وليد فواز، رحاب الجمل، نبيل علي ماهر، هاني عادل، محمد محمود عبد العزيز، جوري بكر، وتأليف نجلاء الحديني، وإخراج شادي عبد السلام.