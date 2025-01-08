حزب الاتحاد يثمن التوجيهات الرئاسية لإعداد حزمة حماية اجتماعية جديدة لدعم المواطنين

ثمن حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد حزمة من قرارات الحماية الاجتماعية لدعم المواطنين، والتي تأتي في توقيت مهم، يعاني فيه المواطن من ضغوط اقتصادية، تحتاج إلى توسيع برامج الحماية الاجتماعية ودمج فئات الشعب المصري الأكثر احتياجيًا تحت مظلة الأمان الاجتماعي التي توفرها الدولة، لمواجهة المتغيرات الاقتصادية.

وأكد الحزب في بيانه، أن حماية الطبقات الفقيرة ضد الصدمات الاقتصادية أمر بالغ الضرورة، إذ يمثل ذلك استقرارا للدولة المصرية، كما أن المواطن ينتظر تلك الحزمة الاجتماعية بما يعكس التقدم في مسار العدالة الاجتماعية.

وطالب الحزب بأن تمضي الحكومة قدما في تنفيذ التوجيهات الرئاسية لدعم الفئات الأكثر احتياجا، مشددا على ضرورة توسع قاعدة المستفيدين من تلك الحزمة.

و أكد أن القيادة السياسية دائما تحاول التخفيف عن المواطن المصرى، مما يحقق الأمن الاجتماعى على كافة المستويات ويوفر للمواطن المصرى حياة كريمة، ويشدد على ضرورة مواصلة العمل على تقليل الفجوة التضخمية وأن تتواكب دخول المواطنين مع احتياجاتهم.