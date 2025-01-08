تطورات جديدة في صفقة انتقال عمر مرموش إلى مانشستر سيتي

شهدت الساعات القليلة الأخيرة تطورات جديدة في صفقة انتقال النجم المصري عمر مرموش، المحترف ضمن صفوف آينتراخت فرانكفورت الألماني إلى مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

كشف الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات، عن تفاصيل جديدة في صفقة انتقال مرموش إلى صفوف مانشستر سيتي.

مرموش يقترب من الانتقال إلى مانشستر سيتي

أكد رومانو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» (منصة إكس)، أن مرموش حسم قراره بالموافقة على الانضمام إلى كتيبة الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي.

قال رومانو: «نادي مانشستر سيتي أعد عرضه الرسمي لإرساله إلى آينتراخت فرانكفورت لضم عمر مرموش خلال انتقالات يناير الجاري».

وأضاف: «المناقشات جارية بالفعل من جانب اللاعب، حيث يرغب عمر مرموش في الانتقال إلى مانشستر سيتي».

واختتم فابريزيو رومانو: «الآن الأمر متروك لناديي مانشستر سيتي وآينتراخت فرانكفورت لحسم صفقة مرموش».

يأتي تأكيد فابريزيو رومانو ليعزز ما ذكرته صحيفة «تيليجراف» البريطانية سابقًا، بأن مانشستر سيتي يخطط لإبرام صفقة قوية في فترة الانتقالات الشتوية الحالية بالتعاقد مع الدولي المصري عمر مرموش مقابل 50 مليون جنيه إسترليني.