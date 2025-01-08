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الأربعاء 08 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

5 طرق جديدة للتحكم و الإقلال من تناول الحلويات.. تعرف عليها

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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يتناول الكثير من الأشخاص أنواع متعددة من الحلويات الشرقية والغربية بصورة   كبيرة، حيث لا يقدرون على التحكم في الشهية أمام الحلويات، ولأهمية الحد من تناول المأكولات المحتوية على السكر والدقيق الأبيض، نبرز أهم 5 طرق للتحكم لإدارة الرغبة القوية فى تناول السكريات وفقا لموقع "webmd".

أكل الحلويات ببطء
من أهم الخطوات التي تعمل على إدارة تناول السكريات هى تحديد كمية الحلويات التي يتم تناولها ببطء، تعمل هذه الخطوة على استنزاف وقت أكبر أثناء تناولها والشعور بالاستمتاع، والحد تدريجيا من تناول السكريات بكميات.

الحلويات لا ترتبط بالمشاعر

يعشق الكثير من محبي الحلويات للتعبير عن مشاعرهم السعيدة أو عند الشعور بالحزن أو التوتر، مما يؤدى إلى تناولها بشراهة، ومن الأفضل عدم ربط أكل الحلويات بالمشاعر، للحفاظ على الصحة العامة واللياقة البدنية.

الحفاظ على تناول الطعام
تناول الحلويات بشراهة نظراً لعدة أسباب هي الشعور بالجوع، لذلك من المهم تناول الطعام أولا، وتجنب الانتظار لفترة طويلة بين الوجبات مما يدفع لتناول السكريات بكميات كبيرة.

تناول السكريات الصحية
الحرص على تواجد أنواع فواكه مفضلة و مكسرات أو شيكولاتة غامقة بجانب السكريات، يساعد هذا فى تناول الحلويات المسكرة بكميات محدودة.

القيام بأنشطة متعددة
لتجنب الرغبة فى تناول السكريات، من المهم الاتجاه إلى القيام بالأنشطة الرياضية مثل ممارسة التمارين، تناول المشروب المفضل، أو مضغ اللبان الدكر حيث تعمل على خفض الرغبة الشديدة فى تناول السكريات.

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