شخصيات سياسية وبرلمانية تقدم واجب العزاء في الفريق جلال الهريدي

تواجد عدد من الشخصيات العامة والسياسية في عزاء الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن وعضو مجلس الشيوخ، في مسجد المشير طنطاوي، مساء اليوم،



وكان من أبرز الحضور المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وعبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وأحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، وعلي جمعة، المفتي الاسبق، إضافة إلى اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، والنائب طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، والنائب طارق نصير، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ.

كما حضر عزاء الفريق جلال الهريدي عدد من رؤساء الأحزاب المصرية، وعلى رأسهم محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير المجالس النيابية السابق.