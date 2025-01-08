ads
الأربعاء 08 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

شخصيات سياسية وبرلمانية تقدم واجب العزاء في الفريق جلال الهريدي

.
.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تواجد عدد من الشخصيات العامة والسياسية في عزاء الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن وعضو مجلس الشيوخ، في مسجد المشير طنطاوي، مساء اليوم،


وكان من أبرز الحضور المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وعبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وأحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، وعلي جمعة، المفتي الاسبق، إضافة إلى اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، والنائب طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، والنائب طارق نصير، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ.

كما حضر عزاء الفريق جلال الهريدي عدد من رؤساء الأحزاب المصرية، وعلى رأسهم  محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير المجالس النيابية السابق.

تواجد عدد من الشخصيات العامة والسياسية في عزاء الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن وعضو مجلس الشيوخ في مسجد المشير طنطاوي مساء اليوم