نجوم الفن والإعلام يتوافدون على حفل توزيع جائزة ساويرس الثقافية.. شاهد

رصدت عدسة "البوابة نيوز" فعاليات حفل جائزة ساويرس الثقافية فى دروتها الـ 20، وذلك تكريمًا للأعمال الأدبية المتميزة، والذي شهد حضور عدد من نجوم الفن والمجتمع ومن أبرزهم الفنانة ليلى علوي والكاتب الصحفي مجدي الجلاد.

شملت القائمة القصير في كل فرع من الفروع خمسة فائزين وذلك على النحو الآتي القائمة القصيرة لأفضل عمل روائي فرع شباب الأدباء وهم دينا علي عن رواية "في صيف 88" عن دار روافد للنشر والتوزيع، و سيد عمر عن رواية "الصبي" عن دار مزيج، ومحمد حمامة عن رواية "الأولى لجيجي" عن دار المحروسة، و محمد عبد العال عن رواية "أبشاق الغزال" عن دار الكنزي للنشر والتوزيع، و هبة أحمد حسب عن رواية "فريدة وسيدي المظلوم" عن دار المحروسة.