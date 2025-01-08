تفاصيل مشاركة مهيرة عبد العزيز في الموسم الثالث من "دبي بلينغ"

تشارك الإعلامية والفنانة مهيرة عبد العزيز في الموسم الثالث من برنامج تليفزيون الواقع "دبي بلينغ" الذي ينطلق عرضه عبر إحدى المنصات الإلكترونية اليوم الأربعاء، وتعد أول إماراتية مصرية تشارك به.



تحدثت مهيرة عبد العزيز عن تفاصيل مشاركتها في برنامج تليفزيون الواقع "دبي بلينغ" خلال العرض الخاص الذي أقيم في دبي، مؤكدة أن مشاركتها في العمل لعدة أسباب أبرزها، تقديم فرصة لاستعراض شخصيتها الحقيقية وتسليط الضوء على قصتها الفريدة، ولوضع النقاط على الحروف لعدة شائعات طالت حياتها المهنية والشخصية مؤخرا.



وأضافت : "أرى أن دبي بلينغ يُمثل مساحة رائعة للتواصل مع الجمهور بطريقة صادقة ومباشرة خصوصا وأنه ينتمي إلى نوعية البرامج الواقعية، كما أنه يمنحني فرصة للظهور إلى جانب مجموعة متنوعة من الشخصيات ومشاركتهم تجاربهم".



واستطردت مهيرة، أنها أحبت أيضًا فكرة أن تكون جزءًا من عمل يعكس جزءا من حياة الرفاهية في دبي التي عرفت بأرض الاحلام والفرص، المدينة المليئة بالطموح والتحدي، وتطمح لأن تلهم الآخرين من خلال مشاركتها به.

من جهة أخرى، يعرض لمهيرة حاليا مسلسل "خريف القلب" على قناة "mbc" الذي تشارك في بطولته بشخصية إيلاف وهي محامية سعودية تتميز بالأنانية والتصميم، وتلعب دورًا محوريًا في المسلسل، حيث تساعد صديقتها المقربة "فرح" على الطلاق من زوجها "راشد"، بهدف جعلها امرأة مستقلة، ومع تطور الأحداث، تكتشف الشخصيات أنه تم تبديل ابنتيهما عند الولادة، مما يؤدي إلى تعقيدات وصراعات جديدة.



المسلسل مقتبس من الدراما التركية "حطام"، ويُعد أول عمل سعودي يتم اقتباسه من دراما تركية، وتم تصويره بالكامل في الرياض، ويشارك في بطولته عبد المحسن النمر، إلهام علي، فيصل الدوخي، لبنى عبد العزيز، إبراهيم الحربي، هند محمد، مروة محمد، جود السفياني، ميرال مصطفى، فيصل الزهراني، تركي الشدادي، أروى، مهيرة عبد العزيز، نذير غليون، وضيوف الشرف فاطمة الشريف، وسعيد صالح، محمد شامان، وآلاء سالم، سلطان المقبالي، مرزوق الغامدي، سارة الجابر، روان الطويرقي، عجيبة الدوسري، فتون جار الله، إعداد السيناريو والحوار علاء حمزة.