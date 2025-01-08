وكيل تعليم الفيوم يناقش خطة سد العجز بلجان امتحانات الفصل الدراسي الأول

عقد الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، اليوم اجتماعًا مع وكلاء الإدارات التعليمية ووكلاء المراحل لمناقشة خطة سد العجز في اللجان الامتحانية وضمان انضباط سير الامتحانات في جميع مدارس المحافظة .

حضر الاجتماع ريحاب عريق وكيل المديرية، ومحمد فتحي مدير عام إدارة التعليم العام بالمديرية، ومحمد عبدالسلام مدير عام إدارة التعليم الفني بالمديرية.

تابع وكيل الوزارة آليات تنفيذ وتفعيل التعليمات الخاصة بالامتحانات لضمان انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025/2024م، واتخاذ التدابير اللازمة لسد العجز في اللجان الامتحانية، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة التزام جميع اللجان بالضوابط والتعليمات الوزارية الخاصة بالامتحانات.

كما تم مناقشة خطة سد العجز في اللجان الامتحانية وانضباط اللجان الامتحانية، من خلال التأكيد على الالتزام الكامل بكافة التعليمات الخاصة بالامتحانات، بما في ذلك مكافحة الغش، وضمان الهدوء داخل اللجان لضمان أداء الطلاب بشكل عادل، وعدم خروج الطلاب من الامتحان إلا بعد انتهاء وقت الامتحان.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة التنسيق الجيد بين الإدارات التعليمية واللجان الامتحانية بالمدارس لضمان جاهزية لجان الشهادة الإعدادية واستعدادها الكامل لاستقبال الطلاب، مشيراً إلى وضع خطة للتعامل مع أي حالات طارئة، قد تحدث خلال الامتحانات،

وأكد على أهمية التعامل السريع مع أي مشكلات قد تطرأ لضمان عدم تأثر سير الامتحانات، مشيرا الى أن الامتحانات هي مرحلة هامة في العملية التعليمية، وأن الانضباط في اللجان هو العامل الأساسي لضمان سير العملية بشكل جيد، وشدد على ضرورة تعاون الجميع من أجل إنجاح هذه المرحلة، مؤكداً أن الالتزام بالضوابط والتعليمات هو ما يضمن تحقيق العدالة والنزاهة في الامتحانات.

وأشار إلى أن المديرية ستواصل متابعة سير الامتحانات من خلال لجان متابعة المديرية والإدارات التعليمية في جميع المدارس بشكل دوري، وستتخذ إجراءات فورية في حالة وجود أي مخالفات أو مشكلات.

في ختام الاجتماع، أكد وكيل الوزارة على ضرورة التعاون بين جميع العاملين بالإدارات التعليمية واللجان الامتحانية لضمان سير الامتحانات بشكل منتظم ومنضبط، مع الالتزام التام بكافة التعليمات الوزارية.

جدير بالذكر، انه كان هناك عدد من الملاحظات فى عرض الإدارات التعليمية، خلال إجتماع وكيل الوزارة بمسىرح ديوان مديرية التربية والتعليم بالفيوم، وجارى إجراء التعديلات اللازمة، وكذلك مراجعه آليات متابعتها حسب ظروف كل إدارة تعليمية ، وسوف يتم عقد اجتماع مساء اليوم مع قيادات الإدارات التعليمية بهذا الشأن.

جاء ذلك في إطار المتابعة الدقيقة لتنفيذ التعليمات الخاصة بإنضباط امتحانات الفصل الدراسي الأول بالفيوم للعام الدراسي 2025/2024،

inbound198309828698605419

inbound1149592865978751214

inbound3688002929097474518

inbound8274114016780933884