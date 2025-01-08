سياسيون ونواب يؤدون واجب العزاء في الفريق جلال الهريدي

شهد مسجد المشير طنطاوي، مساء اليوم الأربعاء، توافد عددًا كبيرًا من الشخصيات العامة والنواب والسياسيين لتقديم واجب العزاء في الفريق جلال الهريدي، مؤسس حزب حماة الوطن وعضو مجلس الشيوخ.

وكان من أبرز الحضور المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وعبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وأحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، وعلي جمعة، المفتي الاسبق، إضافة إلى اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، والنائب طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، والنائب طارق نصير، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ.



وتوفي الفريق جلال الهريدي فجر أمس الثلاثاء، عن عمر ناهز ٩٦ عامًا.

شارك الفقيد الراحل في العديد من الحروب التى خاضتها مصر فى تاريخها المعاصر بداية من العدوان الثلاثى 1956، مروراً بحرب الاستنزاف وصولاً إلى حرب أكتوبر المجيدة ١٩٧٣.

كما يعد أحد الرموز العسكرية المصرية، عبر مسيرة حافلة بالعطاء والتضحية فى خدمة الوطن والقوات المسلحة، تاركاً خلفه ذكريات تُخلد فى سجلات التاريخ العسكرى المصري.