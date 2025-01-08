بديل ويليامز.. تشكيل أتلتيك بلباو لمواجهة برشلونة بكأس السوبر الإسباني

أعلن إرنستو فالفيردي، المدير الفني لفريق أتلتيك بلباو، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة برشلونة، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات دور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني.

يواجه فريق أتلتيك بلباو نظيره برشلونة، اليوم الأربعاء، على ملعب استاد الجوهرة المشعة، في لقاء ينطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

يعوض أليكس بيرينج غياب نيكو ويليامز في تشكيل أتلتيك بلباو أمام برشلونة، بعدما لحقت به الإصابة مؤخرًا.

تقام بطولة كأس السوبر الإسباني 2025 في السعودية للمرة الخامسة على التوالي، بمشاركة 4 من أبرز الأندية الإسبانية، وهي: أتلتيك بلباو حامل لقب كأس ملك إسبانيا، برشلونة وصيف الدوري الإسباني في الموسم الماضي، ريال مدريد حامل لقب الدوري الإسباني، وريال مايوركا وصيف كأس ملك إسبانيا.

يلتقي المتأهل من نصف النهائي بين أتلتيك بلباو ضد برشلونة، الفائز من مواجهة ريال مدريد وريال مايوركا، في نهائي كأس السوبر الإسباني.

تشكيل أتلتيك بلباو لمواجهة برشلونة في كأس السوبر الإسباني

حراسة المرمى: أوناي سيمون

خط الدفاع: إينيجو ليكوي - داني فيفيان - باريديس - يوري بيرشيش

خط الوسط: ميكيل باوريجيزار - بينات برادوس - أوناي جوميز

وفي الهجوم: إيناكي ويليامز - جوركا جوروزيتا - أليكس بيرينج.