وكيل تعليم الفيوم يناقش خطة العام الجديد وما تم إنجازه مع وحدة التواصل

عقد الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم اليوم، اجتماعًا مع مسؤولي وحدة التواصل والدعم بالمديرية والإدارات التعليمية لمناقشة ما تم إنجازه في الفترة الماضية وتحديد خطة العمل للعام الدراسي الجديد، بحضور الدكتورة شيماء مصطفى مسئول وحدة التواصل ودعم المعلمين بالمديرية، وذلك في إطار تعزيز التواصل الفعال بين مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية المختلفة.

تمحور الاجتماع حول تقييم الأداء لما تم تنفيذه من خطط ، ودور مسؤولي الدعم والتواصل في تحسين أداء وسير العملية التعليمية، بالإضافة إلى وضع خطة العمل للفترة القادمة بما يساهم في تحقيق أهداف المديرية وتطوير آليات التواصل بين مختلف الإدارات والمدارس، وتنفيذ جميع الفعاليات والتعليمات الوزارية والالتزام بالخطة الزمنية المحددة.

أكد الدكتور خالد قبيصي وكيل الوزارة على تقديم كل الدعم لتفعيل الخطة الجديدة بشكل جيد وفعال، مشيراً إلى أن المديرية ستقدم كل الدعم اللازم لضمان نجاح تنفيذ الخطة.

وأوضح أن التعاون المشترك بين المديرية والإدارات التعليمية والمدارس سيكون أساسًا لتحقيق الأهداف المنشودة، مؤكدًا أن نجاح هذه الخطة يتطلب الالتزام التام من جميع مسئولى وحدة الدعم والتواصل بالمديرية والإدارات التعليمية، والتنسيق الجيد مع مسئولى الدعم والتواصل بالوزارة.

وشدد وكيل الوزارة على أهمية تحسين قنوات التواصل بين المديرية والإدارات التعليمية والمدارس، و تدريب مسؤولي وحدة التواصل والدعم على استخدام التكنولوجيا في التواصل وتنسيق العمل بشكل أكثر فعالية، كما شدد على أهمية الورش التدريبية المستمرة لجميع المعنيين لضمان مواكبة التطورات في المجال التعليمي، والتأكيد على ضرورة مراقبة أداء تنفيذ الخطة بشكل دوري لضمان تحقيق الأهداف الموضوعة.

في ختام الاجتماع، وجه قبيصي رسالة شكر وتقدير لجميع مسؤولي الدعم والتواصل على جهودهم المبذولة، وأكد ضرورة التعاون المستمر لضمان تحقيق النجاح في جميع جوانب الخطة الجديدة. كما شدد على أهمية التفاعل الإيجابي والتعامل مع أي تحديات تواجه الخطة بسرعة وفعالية.

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