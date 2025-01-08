برشلونة بالقوة الضاربة أمام أتلتيك بلباو في كأس السوبر الإسباني

أعلن الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة أتلتيك بلباو، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات دور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني.

يواجه فريق برشلونة نظيره أتلتيك بلباو، اليوم الأربعاء، على ملعب استاد الجوهرة المشعة، في لقاء ينطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

يدخل برشلونة مباراته ضد أتلتيك بلباو بالقوة الضاربة، حيث دفع فليك بجوهرة الفريق لامين يامال أساسيًا عقب تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا، بجانب البولندي روبرت ليفاندوفسكي والبرازيلي رافينيا.

تقام بطولة كأس السوبر الإسباني 2025 في السعودية للمرة الخامسة على التوالي، بمشاركة 4 من أبرز الأندية الإسبانية، وهي: برشلونة وصيف الدوري الإسباني في الموسم الماضي، أتلتيك بلباو حامل لقب كأس ملك إسبانيا، ريال مدريد حامل لقب الدوري الإسباني، وريال مايوركا وصيف كأس ملك إسبانيا.

يلتقي المتأهل من نصف النهائي بين برشلونة وأتلتيك بلباو، الفائز من مواجهة ريال مدريد وريال مايوركا، في نهائي كأس السوبر الإسباني.

تشكيل برشلونة لمواجهة أتلتيك بلباو

حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: جول كوندي - باو كوبارسي - إينيجو مارتينيز - أليخاندرو بالدي

خط الوسط: بيدري جونزاليس - بابلو جافي - مارك كاسادو

وفي الهجوم: لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا.