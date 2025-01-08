حزب مستقبل وطن يواصل لقاءاته التنظيمية مع هيئاته البرلمانية بـ8 محافظات

واصلت الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، فعاليات النسخة الثانية من لقاءاتها التنظيمية الدورية مع أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلسي النواب والشيوخ، لمناقشة استراتيجية العمل الحزبي على مستوى الجمهورية، خلال الفترة المقبلة، وذلك في المقر الرئيسي للحزب بالقاهرة الجديدة.

جاء ذلك بحضور، النائب الدكتور عبدالهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، والنائب علاء عابد نائب رئيس الحزب، ورئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، والمستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، والدكتور محمد كمال المستشار السياسي لرئيس الحزب، فضلا عن حضور الأمناء العام المساعدين للحزب، وعدد من أمناء الأمانات المركزية، ورؤساء اللجان النوعية، وأمناء الحزب وأعضاء هيئته البرلمانية بمجلسي النواب والشيوخ عن محافظات" الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، قنا، البحر الأحمر، سوهاج، الوادي الجديد".

واستعرض الاجتماع، رؤية الحزب خلال المرحلة القادمة، والدور الرقابي والتشريعي، الملقى على عاتق الهيئة البرلمانية للحزب بالبرلمان، خلال الفترة المقبلة، مستعرضاً انجازات الهيئات البرلمانية للحزب، فضلاً عن التأكيد على دعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وكافة مؤسسات الدولة المصرية.

وأكد النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب والأمين العام، أن الحزب لديه رؤية قائمة على عدة محاور تشمل الجانب التنظيمي، والمحور السياسي، فضلا عن الدور الخدمي والمجتمعي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتخفيف عن المواطنين.

من جانبه، قال النائب الدكتور عبدالهادي القصبي، إن حزب مستقبل وطن لديه التزام راسخ نحو المجتمع، ويترافق مع هيكل تنظيمي قوي، وأغلبية برلمانية.

وفي السياق ذاته، أشاد النائب علاء عابد، بالزيارات والجولات الأخيرة للمحافظات باعتبارها تمثل حدث كبير وغير مسبوق في الشارع المصري.

بينما لفت المستشار أحمد سعد، لأهمية المبادرات التي نفذها الحزب على الأرض خلال الفترة الأخيرة، وكونه الأقوى على الأرض والأقرب للناس.



وفي سياق أخر، أكد الدكتور محمد كمال، أن الحزب مؤيد للدولة والاستقرار ولثورة 30 يونيو ولمشروع الدولة الوطنية، مشيرا لأهمية الدور التشريعي الذي يلعبه الحزب.

وفي نهاية الاجتماع، أكد كافة الحضور، من أعضاء الهيئات البرلمانية للحزب بمجلسي النواب والشيوخ، على دعمهم الكامل، وتمسكهم بكيان مستقبل وطن، والعمل تحت مظلة قياداته وعلى رأسهم النائب أحمد عبد الجواد، مثمنين كافة جهود الحزب وقياداته للتخفيف عن كاهل المواطنين، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.