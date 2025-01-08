سقوط مصعد عقار في الإسكندرية وإصابة شخص

تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية إخطار يفيد بسقوط إحد المصاعد الخاصة بعقار رقم 45 شارع إسماعيل صبري، مما نتج عنه إصالة شخص كان بداخله.

توجهت فرقة من شرطة النجدة ومعها سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ الخاص بعقار رقم 45 بحي الجمرك، اليوم الأربعاء بعد الإبلاغ عن إصابة شخص إثر سقوط مصعد العقار وهو بداخله.

كشفت المعاينة الأولية أن المصعد متواجد في الطابق الثالث وسقط إلى الطابق الأرضي، وكان بداخله شخص واحد فقط.

نقلت سيارة الإسعاف الشخص إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم بعدما أصيب بجروح وكدمات في أنحاء متفرقة من جسمه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لبدء التحقيق في الحادث، والوقوف على أسبابه.