جامعة أسيوط تعلن فتح باب الاشتراك في النسخة الثانية لمسابقة "بداية حلم"

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن إطلاق مسابقة "بداية حلم"، تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، والتي تنظمها الإدارة المركزية لتنمية الشباب، ممثلة في الإدارة العامة للبرامج والأنشطة، بوزارة الشباب والرياضة، وذلك في إطار دعم رؤية مصر 2030 وتشجيع الشباب على الابتكار والمساهمة الفعالة في المجتمع.

فى هذا السياق أعلنت جامعة أسيوط؛ فتح باب الاشتراك في المسابقة، والتي تعد أكبر مسابقة للأفكار وأصحاب المبادرات علي مستوي الجمهورية؛ للفئة العمرية سن ١٨ إلى ٤٠ سنة.

وأكد الدكتور احمد المنشاوي؛ أهمية موضوع المسابقة، الذي يستهدف تشجيع الطلاب على تقديم مبادرات مجتمعية مبتكرة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة على أرض الوطن، من خلال مسارين: الأول لدعم المبادرات القائمة لتسليط الضوء عليها ومساعدتها على الانتشار، والثاني لدعم الأفكار الجديدة وتمكين الشباب في حل المشكلات المجتمعية.

وأشار الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى تنوع المجالات التي يمكن للطلاب المشاركة فيها، والتي تشمل الذكاء الاصطناعي، والمجال البيئي، والمجال الاجتماعي، والمجال الصحي، وريادة الأعمال، والفنون، والثقافة والهوية، والرياضة، والتعليم، والسياحة، ومجال "قادرون باختلاف"، موضحاً أن الفائزين سيتم تأهيلهم لحضور معسكرات تدريبية، تمهيداً لمرحلة التحكيم النهائي على المستوى الجمهورية.

تقدم المسابقة؛ جوائز مالية للفائزين بإجمالي 375 ألف جنيه، تشمل؛ خمسة فائزين في مسار المبادرات، وثلاثة في مسار الأفكار، منوهاً أن التقييم يتميز بمعايير دقيقة تشمل الإبداع، والواقعية، والتأثير، والجدوى، والتناغم مع رؤية مصر 2030.

جدير بالذكر؛ إن فترة التسجيل في المسابقة؛ تستمر حتى الأول من مارس 2025؛ على أن يتكون كل فريق من (٢) إلى (٥) أفراد من الذكور والإناث، وأن يقوم أحد أعضاء الفريق بدور المدرب coach mentor، ويتم التسجيل عبر الرابط الإلكتروني الخاص بالمسابقة، لاستيفاء كافة البيانات المطلوبة عليه:

https://emys.gov.eg/emys_form/50