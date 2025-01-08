«بيتدخلوا في أي قضية».. شريف الشوباشي: رجال الدين احتلوا المساحة الأكبر في الإعلام

قال شريف الشوباشي، الكاتب والمفكر السياسي، إن هناك أزمة كبيرة حاليًا في مصر في الثقافة والمثقفين والسينما.

وأضاف الشوباشي، خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن قادة الرأي في العصر الحالي يجب أن يكونوا من المثقفين والمفكرين والسياسيين.

وتابع : رجال الدين خلال الـ50 عامًا الماضية؛ احتلوا المساحة الأكبر في الإعلام والتعليم، وأصبحوا يتدخلون ويتغولون في أي قضية تخص حياة الإنسان.

وأشار الشوباشي، إلى أن هناك تيارات كثيرة متشددة في الفكر سواء الديني أو الأخلاقي، حيث بات التطرف بمثابة القوى التي تقلب أنظمة الدول، وهو ما حدث في الحرب العالمية الثانية.

وأردف : العالم كان قائم على نظام التطرف حتى بداية الحرب العالمية الثانية؛ حيث راح ضحيته 50 مليون إنسان، ومثلهم جرحى ومشوهين بسبب الحرب التي قامت على التطرف والتعصب والتفرقة بين البشر.