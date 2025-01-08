يحسن الذاكرة ويقلل من خطر الإصابة بالخرف.. تعرف على النظام الغذائي المتوسطي

أفادت دراسة حديثة، بأن النظام الغذائي المعتدل المتبع وهو الأفضل أن يحتوي علي زيت الزيتون والدهون الصحية والخضروات والفاكهة، يمكن أن يحفز صحة الدماغ من خلال تعزيز بعض بكتيريا الأمعاء.

اكتشف باحثون في كلية الطب بجامعة تولين الأمريكية أن فئران التجارب التي جري عليها النظام الغذائي المتوسط طورت أنماط للبكتيريا المعوية عن الأخري التي اتبعت النظام الغذائي الغربي.

وبحثت الدراسة، التي نشرت في Gut Microbes Reports ، أن نظام البكتيريا المفيدة المرتبطة بنظام غذائي متوسط أدت إلى تحسن الأداء الإدراكي.

قالت الدكتورة ريبيكا سولش أوتايانو ، المؤلفة الرئيسية للدراسة، ومعلمة أبحاث الأعصاب في مركز أبحاث الأعصاب السريرية في جامعة تولين حسب موقع جريدة " nypost" : "لقد علمنا أن ما نأكله يؤثر على وظائف المخ، لكن هذه الدراسة تري كيف يمكن أن يحدث ذلك، تشير نتائجنا إلى أن الاختيارات الغذائية يمكن أن تؤثر على الأداء الإدراكي من خلال إعادة تشكيل ميكروبيوم الأمعاء."

النظام الغذائي المتوسطي، هو نظام غذائي يحتوي على نباتات خضراء وفاكهة وحبوب كاملة ودهون صحية ومكسرات مع انخفاض من اللحوم الحمراء والسكر.

ثبت أن النظام الغذائي المتوسطي يعمل على خفض الوزن وتحسين مستويات السكر في الدم وخفض ضغط الدم والكوليسترول، كما ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والخرف وأنواع معينة من السرطان.

وتعد تلك الدراسة التي أجريت في جامعة تولين هي الأفضل التي تبحث في العلاقة بين الأنظمة الغذائية المتوسطية والغربية، و الميكروبات المعوية والوظيفة الإدراكية.

وجد الباحثون أن الفئران التي تناولت نظام غذائي متوسط ، مثل تناول أطعمة مثل زيت الزيتون والأسماك والألياف، زيادة واضحة في البكتيريا المعوية المفيدة مقارنة بالفئران التي تناولت نظام غذائي غربي يحتوي علي دهون ولحوم وقليل من الخضار .

ولاحظ الباحثون أن مجموعة النظام الغذائي المتوسطي أظهرت مستويات أكبر من المرونة الإدراكية، أي القدرة على التكيف ودمج المعلومات ، كما حافظت على مستويات أقل من الكوليسترول "الضار" LDL.