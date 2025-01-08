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الأربعاء 08 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

كلب يعقر طفلًا داخل كمبوند في أكتوبر

أرشيفية
أرشيفية
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شهد أحد الكمبوندات بمدينة 6 أكتوبر واقعة مؤسفة، حيث تعرض طفل يبلغ من العمر 7 سنوات لإصابات بالغة بعد أن هاجمه كلب شرس.

تفاصيل الواقعة


بداية الحادث كانت عندما كان الطفل "يونس حسن" في طريقه إلى منزله داخل كمبوند شهير، حيث فوجئ بهجوم كلب شرس، ما أسفر عن إصابته بجرح قطعي في الوجه وجرح بالفك.


تلقي ضباط مباحث قسم أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، بلاغ من والد الطفل حول الحادث، على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتبين من التحقيقات أن الكلب ملك لجار الطفل، ويدعى "حسام.م"، وهو مدير بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة.


تم التحفظ على الكلب وضبط صاحبه، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

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