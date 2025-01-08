نوفل ضو: قمة القاهرة تعزز الدور الإستراتيجي المصري في المنطقة

قال الدكتور نوفل ضو، مدير المعهد الجيوسياسي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن قمة القاهرة تسهم في تعزيز الاقتصاد المصري وزيادة المداخيل الوطنية، بالإضافة إلى تعزيز الدور الاستراتيجي لمصر وأهميتها في المنطقة.

وأضاف "ضو"، خلال مداخلة في برنامج "منتصف النهار" المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية" اليوم، أن الاجتماعات الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص تركز أيضًا على تحقيق التوازن الاستراتيجي مع تركيا، سواء على المستويات الاقتصادية أو الجيوسياسية أو العسكرية.

وأشار إلى أن القمم الثلاثية، التي تُعقد بشكل منتظم منذ ما يقرب من عشر سنوات، لها هدف أساسي يتجاوز التفاصيل الاقتصادية، وهو تعزيز التوازن الاستراتيجي مع تركيا، ما يجعلها أداة مهمة للحفاظ على استقرار المنطقة وتحقيق المصالح المشتركة.

