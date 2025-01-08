بسبب إهدار الوقت.. أرسنال يتفوق على أندية الدوري الإنجليزي في إحصائية غريبة

يتفوق نادي أرسنال على أندية الدوري الإنجليزي الممتاز في إحصائية غريبة، خلال الموسم الكروي الجاري 2024-2025.

بات أرسنال أكثر فريق في الدوري الإنجليزي تلقى عدد من البطاقات الصفراء، نتيجة إضاعة الوقت في المباريات هذا الموسم برصيد 9 بطاقات.

يتصدر أرسنال قائمة أندية الدوري الإنجليزي حصولًا على البطاقات الصفراء لإضاعة الوقت، وذلك بحسب شبكة «أوبتا» العالمية للإحصائيات.

ويأتي بورنموث في وصافة قائمة أكثر الأندية الإنجليزية حصولًا على البطاقات الصفراء في البريميرليج بـ7 بطاقات نتيجة إهدار لاعبيه الوقت أثناء المباريات.

أما تشيلسي يأتي في المرتبة الثالثة برصيد 6 نقاط، بالتساوي مع نيوكاسل يونايتد صاحب المركز الرابع، وإيفرتون في المرتبة الخامسة.

قائمة أندية الدوري الإنجليزي حصولًا على البطاقات الصفراء نتيجة إضاعة الوقت

1- أرسنال - 9 بطاقات

2- بورنموث - 7 بطاقات

3- تشيلسي - 6 بطاقات

4- نيوكاسل يونايتد - 6 بطاقات

5- إيفرتون - 6 بطاقات.

يحتل أرسنال وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 40 نقطة، بعدما خاض 20 مباراة، فاز خلالها في 11 لقاء، وتعادل في 7، وتلقى هزيمتين.

وكان أرسنال خسر من نيوكاسل بثنائية دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الثلاثاء على ملعب الإمارات، في ذهاب دور نصف النهائي من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (كاراباو).