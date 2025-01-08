في إطار إعادة الهيكلة.. وزير التموين يقبل استقالة قيادات بارزة

أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قبول استقالة الدكتور عمرو مدكور، مستشار الوزير لنظم المعلومات، والدكتورة هبة السيد، القائم بأعمال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، في خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة القطاعات الحيوية داخل الوزارة وتعزيز كفاءة الأداء.

و أكد الوزير أن هذه الاستقالات تأتي ضمن رؤية الوزارة الرامية إلى تحسين الأداء المؤسسي، والدفع بقيادات جديدة تمتلك خبرات متخصصة في مجالات نظم المعلومات والتجارة الداخلية. وأوضح أن الوزارة تسعى لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، مع التركيز على الابتكار والتحول الرقمي بما يتماشى مع أهداف الدولة لتنمية البنية التحتية للتجارة الداخلية.

وأشار الدكتور شريف فاروق إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد اختيار قيادات مؤهلة للتعامل مع التحديات الراهنة، خاصة فيما يتعلق بإدارة الملفات الحيوية التي تمثل أولوية قصوى للوزارة.

يذكر أن الدكتورة هبة السيد تقدمت باستقالتها رسميًا يوم الاثنين الماضي، بعد شهرين فقط من توليها منصبها في 27 أكتوبر 2024، حيث خلفت الدكتور إبراهيم عشماوي في رئاسة جهاز تنمية التجارة الداخلية. ولم تفصح الدكتورة هبة السيد عن أسباب الاستقالة، التي قُبلت من قبل وزير التموين.

شددت وزارة التموين والتجارة الداخلية على التزامها بإجراء تقييم دوري للأداء لضمان تحقيق أعلى معدلات النجاح والتميز في جميع القطاعات، مؤكدةً أن عملية إعادة الهيكلة تهدف إلى مواكبة طموحات الوزارة في التطوير المستدام وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

تأتي هذه الخطوات ضمن استراتيجية الوزارة لتحقيق تحول نوعي في نظم العمل، وتعزيز ثقة المواطنين في الخدمات التموينية المقدمة.