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الأربعاء 08 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رئيس الوزراء: نستهدف طرح 10 شركات في 2025

الدكتور مصطفى مدبولي،
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
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أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه تم الإعلان عن تفاصيل الخطة الواضحة للطروحات بشأن ما سيتم طرحه من شركات في عام 2025، حيث تستهدف الدولة طرح 10 شركات، من بينها 4 شركات تابعة للقوات المسلحة.

وأوضح «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أن برنامج الطروحات يستهدف إضافة شركات أكبر خلال عام 2025، مشددًا على أن التحرك في برنامج الطروحات تسير فيها الحكومة بسرعة كبيرة لتنفيذه.

وأكد «مدبولي»، أن وزير الاستثمار يعمل في هذا الملف بحكم خبرته الفنية من قبل توليه هذا المنصب، وسيتم الاستعانة بخبراته في هذا الأمر.

وأضاف: «جميع أعضاء اللجنة المعنية بالطروحات تعمل على قدم وساق بشأن ما سيتم طرحه من شركات خلال الفترة المقبلة».

وعن مشروعات الساحل الشمالي والبحر الأحمر، قال: «سيتم الإعلان عن أى تفاصيل أو مشروعات يتم الانتهاء منها، وهناك تفاوض ونقاش».

الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء الخطة الواضحة للطروحات