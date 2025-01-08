متحدث التعليم يكشف تفاصيل تطبيق نظام البكالوريا المصرية الجديد| شاهد

كشف شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل نظام البكالوريا المصرية الجديد، والذي يحل بديلا عن نظام الثانوية العامة.

وأوضح زلطة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك تنسيق كبير بين وزارة التعليم والتعليم الفني؛ ووزارة التعليم العالي؛ من أجل تخفيف العبء على الطلاب في جميع المراحل التعليمية.

زلطة يكشف الهدف من نظام البكالوريا الجديد

وأشار متحدث التعليم، إلى أن الهدف من نظام البكالوريا الجديد ليس الحفظ والتلقين؛ حيث يحق للطالب دراسة المواد التخصصية التي يريدها، والتي تشمل أقسام (الطب وعلوم الحياة – الهندسة وعلوم الحاسب – الأعمال – الآداب والفنون).

مناقشة نظام البكالوريا

وأوضح شادي زلطة، أن مقترح نظام البكالوريا الجديد سيتم مناقشته في حوار مجتمعي أولًا، ومن ثم عرضه على طاولة البرلمان المصري من أجل الموافقة النهائية عليه للبدء في تطبيقه على طلاب الصف الأول الثانوي اعتبارا من العام المقبل.

ولفت متحدث التعليم، إلى أن المواد الأساسية لطلاب الصف الثاني الثانوي؛ تتضمن مواد اللغة العربية والتاريخ واللغة الأجنبية الأولي، بالإضافة إلى المواد التخصصية وهي الطب وعلوم الحياة تشمل (الرياضيات/ الفيزياء)، والهندسة وعلوم الحساب تشمل (الرياضيات مستوي رفيع) و(الفيزياء مستوي رفيع)، والأعمال تشمل (الاقتصاد مستوي رفيع) (الرياضيات)، والآداب والفنون تشمل (جغرافيا مستوي رفيع) و(إحصاء).

وأضاف أنه بالنسبة لمواد الصف الثالث الثانوي، فإنها تتضمن في المواد الأساسية لجميع التخصصات مادة التربية الدينية، بالإضافة إلى المواد التخصصية وهي الطب وعلوم الحياة تشمل (الأحياء مستوى رفيع) و(الكيمياء مستوى رفيع)، والهندسة وعلوم الحساب تشمل (الرياضيات مستوى رفيع) و(الفيزياء مستوي رفيع)، والأعمال تشمل (الإقتصاد مستوى رفيع) (الرياضيات)، والآداب والفنون تشمل (جغرافيا مستوى رفيع) و(إحصاء).

وأوضح أيضًا، أن دخول الامتحانات في نظام البكالوريا الجديد؛ سيكون مجاناً للمرة الأولي فقط، وبعد ذلك بمقابل لكل امتحان قدره 500 جنيه رسم امتحان، معقبًا: «الطالب الراسب والطالب الذي يريد تحسين مجموعه؛ بإمكانه التقديم على دخول الامتحان مرة أخرى؛ ولكن بالرسوم المقرر بـ500 جنيه».

وأشار إلى أن مقترح نظام البكالوريا المصرية الجديد سيتم طرحه للنقاش أمام الحوار المجتمعي من خلال عدد من الجلسات يشارك فيها كل أطراف المنظومة التعليمية من الخبراء والاستشاريين والمعلمين ووسائل الإعلام.