سرقة غرفة ملابس ريال مدريد بعد مباراة ديبورتيفا مينيرا

شهدت مباراة ريال مدريد ضد ديبورتيفا مينيرا في كأس ملك إسبانيا، والتي انتهت بفوز عريض للملكي بخماسية نظيفة وتأهله إلى دور الـ16، واقعة مؤسفة داخل غرفة ملابسه.

تمثلت الواقعة في سرقة بعض قمصان لاعبي ريال مدريد من غرفة خلع الملابس، بعد انتهاء مباراته ضد ديبورتيفا مينيرا.

كشفت تقارير صحفية، أبرزها ما ورد في إذاعة كادينا سير الإسبانية، أن ريال مدريد أعد عددًا من القمصان لتوزيعها كهدية على لاعبي فريق ديبورتيفا مينيرا عقب المباراة، كبادرة طيبة بين الناديين.

لكن هذه المبادرة تحولت إلى خيبة أمل بعد اكتشاف سرقة بعض القمصان من غرفة خلع ملابس ريال مدريد، المخصصة لفريق ديبورتيفا مينيرا.

سرقة قمصان ريال مدريد من داخل غرفة الملابس

تشير التقارير إلى أن عملية السرقة تمت على يد شخص من داخل نادي ديبورتيفا مينيرا، حيث أن الوصول إلى غرفة خلع الملابس يقتصر على العاملين في النادي فقط، ولا يسمح للجماهير أو أي شخص من خارج النادي بدخول هذه المنطقة، وهذا ما يُرجح فرضية تورط أحد العاملين في النادي في هذه الواقعة.

يذكر أن، نادي ديبورتيفا مينيرا أرسل بريدًا إلكترونيًا رسميًا إلى ريال مدريد يحدد فيه بدقة عدد القمصان المطلوبة، مع الإشارة إلى أن معظم الطلبات كانت منصبة على قميص النجم الفرنسي كيليان مبابي.